La Camera di Commercio di Catanzaro e la solidarietà verso Gratteri

La Camera di Commercio di Catanzaro, nelle persone del Commissario straordinario Daniele Rossi e del segretario generale Bruno Calvetta, ribadisce – come reso noto nelle scorse settimane – la vicinanza e il sostegno all’attività del procuratore Nicola Gratteri ed esprime quindi viva soddisfazione per la pubblica attestazione di stima e attenzione che il procuratore sta ricevendo in queste ore assieme alla partecipata manifestazione nazionale di solidarietà nei suoi confronti.

“Si tenga alta l’attenzione, si tengano i riflettori accesi sul procuratore Gratteri e non sia isolato. La Calabria non necessita di eroi, certo, ma neanche di martiri che si immolino perché la risposta dello Stato alle consorterie criminali sia concreta e veemente”, ha detto Rossi ribadendo quanto espresso all’indomani della diffusione delle minacce a Gratteri intercettate nelle scorse settimane.