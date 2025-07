Centrale del Mercure, Nesci (Ecr -FdI): “Opportunità per le imprese locali e coerenza con la politica di coesione UE”

La recente sentenza n. 134/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il divieto generalizzato della Calabria sugli impianti a biomassa nei parchi, riapre il dibattito sul ruolo delle rinnovabili nelle aree rurali. Denis Nesci, eurodeputato e relatore per il rafforzamento delle aree rurali tramite la politica di coesione, accoglie positivamente la decisione, ribadendo l’importanza delle biomasse come leva di sviluppo economico per le PMI locali.

Secondo Nesci, le biomasse non solo offrono una soluzione sostenibile sul piano energetico, ma attivano filiere produttive locali, favoriscono la crescita occupazionale e migliorano la competitività delle imprese rurali. Per questo ha sollecitato l’UE a promuovere politiche che incentivino l’uso delle biomasse in modelli di business sostenibili e integrati con l’economia locale.

La coesione europea, afferma Nesci, deve sostenere le PMI nel diversificare le proprie attività, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e aumentando la resilienza economica delle aree interne. “Le biomasse sono un’opportunità concreta per lo sviluppo locale. Serve una strategia che metta insieme innovazione, tutela ambientale e crescita economica”, conclude.