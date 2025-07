Dl Infrastrutture, Furgiuele (Lega): “Bene parere favorevole Governo a Odg per ammodernamento reti tlc del sistema portuale nazionale”

“Positivo che il Governo abbia accolto con parere favorevole con riformulazione, l’Odg della Lega che impegna l’Esecutivo a valutare l’opportunità di incentivare le Autorità di Sistema Portuale a dotarsi, in tempi brevi, di infrastrutture di rete di telecomunicazione all’avanguardia, utili a consentire l’elevata digitalizzazione dei servizi, della gestione e della sicurezza. Le infrastrutture portuali rappresentano un asset strategico per lo sviluppo economico, commerciale e logistico del Paese, e la capacità di gestire in modo efficiente i flussi di merci e di persone è un indicatore diretto della sua competitività. Per questo riteniamo fondamentale promuovere l’adesione delle Autorità di Sistema Portuale a programmi e iniziative finalizzati all’adozione di tecnologie digitali avanzate, come le architetture MPN5G, che assumono un ruolo strategico in quanto abilitatori fondamentali per l’implementazione sicura, affidabile e a bassa latenza di sistemi automatizzati e intelligenti. Un passo avanti per la crescita e l’ammodernamento di una rete di infrastrutture strategiche per mobilità e trasporto del Paese, un ennesimo esempio di buon lavoro della Lega e del ministro Salvini”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Trasporti, Domenico Furgiuele, primo firmatario dell’Odg al Dl Infrastrutture.