Meloni in Calabria per accordo sviluppo e coesione: “Africa non è continente povero ma depredato delle sue risorse, e l’Italia ne paga le conseguenze. Scelta del governo rendere nostro paese di nuovo centrale”

“L’Africa viene raccontata come un continente povero ma non è un continente povero, è potenzialmente ricchissimo e oggi per lo più sfruttato. Mentre qualcuno depreda le sue risorse noi siamo quelli che ne pagano le conseguenze tra instabilità e flussi migratori. La scelta del governo” è “di tornare a rendere l’Italia centrale nel Mediterraneo e centrale nel rapporto con l’Africa, anche attraendo altre risorse perché non ho la presunzione di risolvere da soli il problema di un continente con un miliardo di abitanti ma ho la presunzione di essere pionieri in alcune scelte strategiche e tirarsi dietro gli altri, mentre spesso in passato abbiamo guardato cosa facevano gli altri per poi seguirli. Penso che possiamo essere protagonisti di strategie nuove ed esserne capofila”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma tra governo e Regione Calabria dell’accordo per lo sviluppo e la coesione.

