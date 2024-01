Antoniozzi: “Giusto richiamo Corecom e Garante su privacy minori”

Condivido totalmente il richiamo operato dal Presidente del Corecom Calabria, Fulvio Scarpino, e dal Garante regionale per l’infanzia, Antonio Marziale, che hanno sollecitato una maggiore protezione degli studenti minori calabresi.

La tutela della privacy dei minori è un elemento imprescindibile che, purtroppo, non sempre viene rispettata.

C’è una questione complessiva di tutela della privacy che andrebbe affrontata a livello nazionale da tutte le forze politiche ma lo spunto fornito da Marziale e Scarpino a livello regionale è quanto mai opportuno e richiede, anche da parte dell’ufficio scolastico regionale, uno sforzo comune per un impegno che porti a raggiungere risultati soddisfacenti. I minori vanno protetti in un’epoca in cui i social non hanno nessuna attenzione verso di loro e più in generale la questione della privacy riveste un’importanza fondamentale.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi