Saccomanno (Lega): “Plauso alla nomina come commissario per la bonifica del generale Errigo, persona competente e di alta professionalità”

<<La nomina del Gen. Emilio Errigo quale nuovo commissario straordinario per la bonifica del sito Crotone-Cassano-Cerchiara, è un momento di grande soddisfazione sia per la sua alta professionalità che per la riconosciuta competenza. La zona di Crotone attende ormai da moltissimi anni una azione concreta nel settore della bonifica e, quindi, la nomina odierna è garanzia per un’attività immediata e reale. Il gen. Errigo è uomo del fare e, pertanto, con certezza porterà avanti il gravoso impegno. Da parte della Lega un grosso plauso ed augurio di buon lavoro ad un uomo che darà risposte reali>>.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno