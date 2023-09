Irto (PD): “Csm ha giustamente premiato l’impegno di Gratteri in prima linea contro la ‘ndrangheta”

“L’impegno di Nicola Gratteri, da molti anni in prima linea contro la ‘ndrangheta, è stato premiato dal Consiglio superiore della magistratura, che l’ha scelto come nuovo procuratore di Napoli. Mi congratulo con il magistrato calabrese e gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che continuerà a dare un fulgido esempio di coraggio, spirito di servizio e alto senso dello Stato”.

Lo afferma, in una nota, il senatore del Pd Nicola Irto. “La lotta alle mafie – aggiunge Irto – deve essere sempre tra le priorità di tutte le istituzioni pubbliche. Ringrazio il procuratore Gratteri per il suo incessante e delicato lavoro e per la propria meritoria opera di divulgazione e promozione della cultura della legalità”.