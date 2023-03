Strage migranti, il ministro Tajani: “Cdm a Cutro segno di attenzione da parte del Governo”

“Saremo in Calabria per un Consiglio dei ministro come segno di attenzione” dopo il naufragio di migranti sulla spiaggia di Cutro. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza in servizio all’estero in corso alla Farnesina. “Bisogna capire da dove parte il problema e qual è la soluzione del problema”, ha aggiunto.