Il Comune di Crotone partecipa al “Bando delle Idee – Turismo delle Radici”

Il Comune di Crotone, su proposta dell’assessore al Turismo, Maria Bruni, ha approvato in Giunta la partecipazione al “Bando delle Idee – Turismo delle Radici” del Ministero Degli Affari Esteri con un vasto partenariato composto da Comuni, imprese, associazioni di tutta la regione Calabria.

L’input alla candidatura è partita dall’Università della Calabria, con le dott.sse Tiziana Nicotera e Sonia Ferrari che già nel 2017 hanno realizzato il “Primo Rapporto sul Turismo delle Radici in Italia” e, la partecipazione a questo bando, ne rappresenta l’evoluzione e la continuità.

Il progetto che sarà presentato sensibilizzerà sui temi dell’emigrazione e sul turismo delle radici, ovvero quel turismo legato alle comunità di italiani nel mondo, costituite da emigrati e/o loro discendenti che vogliono ritornare o riscoprire i luoghi di origine dei propri avi, per creare in Calabria un’offerta turistica mirata.

Il Comune di Crotone, se il progetto sarà dichiarato ammissibile, lavorerà-congiuntamente ai partner- per trasmettere la conoscenza del patrimonio identitario calabrese (storico, culturale, tradizioni, usi, enogastronomia, dialetto, etc), per rafforzare il senso di appartenenza e il legame tra la Calabria e i calabresi nel mondo; inoltre, permetterà agli oriundi calabresi di approfondire la conoscenza della radici calabresi, oltre a ricostruire la propria storia familiare.

Anche il Comune di Crotone e le associazioni del crotonese che aderiranno avranno l’opportunità di proporre possibili itinerari, segnalare eventi ed iniziative, supportare il gruppo di lavoro nella mappatura di aziende che offriranno scontistiche ed agevolazioni.