Arvasia (Confintesa Sanità Calabria): “Ancora problemi per l’impresa Hospital Service all’interno dell’ASP di Cosenza”

“In data 06/03/2023 la Segreteria Confintesa Sanità Cosenza, tramite una nota indirizzata alla direzione generale della ASP di Cosenza, ha formalmente evidenziato alcuni problemi dei lavoratori della Impresa Hospital Service, società che si occupa del vestiario e del servizio di lavanderia, i quali non avrebbero ricevuto il giusto vestiario per l’espletamento del loro sevizio (DPI). Altro problema riscontrato sarebbe lo scarso ricambio della biancheria fornita alla ASP.

Rimaniamo in attesa, da parte della ASP di Cosenza, delle informazioni a noi pervenute, se queste corrispondessero in toto al vero, chiediamo agli organi competenti di intervenire in maniera repentina, al fine di salvaguardare la salute e dignità dei lavoratori della Hospital Service e degli utenti della Aso di Cosenza.

Così dichiara Daniele Arvasia, Segretario Regionale Confintesa Sanità Calabria.