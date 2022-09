Gioventù Nazionale si congratula per i risultati alle elezioni di Fratelli d’Italia

Gioventù Nazionale – Calabria si congratula con tutta la compagine di Fratelli d’Italia Calabria, e con la coalizione di Centrodestra, per i risultati ottenuti nelle elezioni politiche appena concluse, dimostrando come sia possibile, grazie a lavoro, sacrifici e voglia di emergere, che un partito di Destra divenga maggioranza relativa in Parlamento.

“I più sentiti auguri ed un grosso in bocca al lupo all’On. Wanda Ferro, eletta in seno alla Camera dei Deputati, all’ On. Fausto Orsomarso, eletto per il Senato della Repubblica, ed all’ On. Ernesto Rapani Senatore della Repubblica eletto nel colleggio uninominale.

Questo è il risultato di anni di duro lavoro e sacrifici, nei quali i ragazzi di Gioventù Nazionale grazie alla militanza, all’impegno, alla passione e all’amore per questa terra e per la politica hanno contribuito a raggiungere un così ottimo risultato”

Così Giuseppe Vacalebre, Presidente del Coordinamento Regionale di Gioventù Nazionale Calabria, che poi aggiunge: “ In ultimo, ma non per importanza, il più grande in bocca al lupo sento sia doverso farlo al nostro Presidente Nazionale, Fabio Roscani, e alla nostra leader Giorgia Meloni. Che possa essere questo l’inizio di una grande ripresa per l’Italia e gli italiani tutti, “è arrivato il momento della responsabilità” e noi siamo pronti ad affrontarlo”.