I prodotti della Calabria al Villaggio Coldiretti di Milano

Tanta roba a Milano al Villaggio della Coldiretti che aprirà i battenti dalle 9,00 di domani venerdì 30 settembre e si concluderà domenica 2 ottobre. Tre giorni di eventi unici con un racconto quotidiano delle curiosità, dei territori, delle persone il tutto associato alle eccellenze del Made in Italy. L’appuntamento è al Parco Sempione, dal Castello Sforzesco all’arco della Pace, dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni, assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini.

Ci sarà in grande stile la presenza della Calabria con diverse aziende che porteranno i loro prodotti Dop. Igp. In particolare: salumi, formaggi, cipolla rossa di Tropea, bergamotto, olio e vino. Naturalmente – conferma Coldiretti – le produzioni porteranno con loro un territorio tutto da scoprire.

“In questo scenario che celebra il meglio dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano, il palcoscenico milanese consente di esprimere concretamente il DNA, della nostra agricoltura – afferma Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria – fatto di determinazione,innovazione, progresso, voglia di fare e qualità”.

Nel corso di questo grande evento – continua Coldiretti – si potrà toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura messi a rischio da guerra e rincari energetici e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre e conigli, nelle fattorie didattiche e negli agriasili dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto. Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile e studiosi che, all’indomani delle elezioni politiche, discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi della crisi energetica scatenata dalla guerra, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare, ma anche di sostenibilità, ambiente e salute.

Il Villaggio Coldiretti di Milano è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero week end tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Ci sarà spazio al più grande mercato a chilometro zero con Campagna Amica dove acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia le più golose tipicità dell’Italia ma anche le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti dalle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, nell’educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali. Sarà anche possibile fare la Spesa sospesa, l’iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie bisognose. Insomma – conclude Coldiretti – un appuntamento da non perdere un grande evento dedicato alla promozione, all’approfondimento che racconterà le esperienze imprenditoriali in agricoltura che coinvolgerà tutta la comunità. Invitiamo la grande comunità calabrese che risiede per lavoro e/o studio a Milano e dintorni a visitare e degustare i prodotti della propria terra. .