Abate (Senato Gruppo Alternativa – Commissione Agricoltura): “Il Ministro dell’Agricoltura di occupi di dare sostegno alle aziende agricole e della pesca”

«Qualcuno spieghi al Ministro Patuanelli che in Agricoltura si produce principalmente cibo e non energia elettrica».

È questa la replica che arriva al Ministro pentastellato dalla Senatrice del Gruppo Alternativa in Commissione Agricoltura, Rosa Silvana Abate, e congiuntamente a Marco Dallera, Segretario nazionale del Copoi, il Coordinamento dei produttori ortofrutticoli italiani, in riferimento alla dichiarazione di Patuanelli nella quale afferma di dimostrare di credere nelle agroenergie con i fatti.

«Il Ministro Patuanelli – continua la nota di Abate, che è anche referente nazionale e rappresentante istituzionale del COPOI – liberi il Ministero dai portatori d’interesse e lo riempia di agricoltori (quelli veri) e di pescatori se veramente vuole sapere le reali condizioni dell’agricoltura e della pesca a livello nazionale.

Basta raccontare favole: se si vogliono realmente aiutare gli agricoltori e i pescatori bisogna sostenere gli emendamenti da loro presentati attraverso me (a mia prima firma) al Decreto Ucraina (AS2564) e rivedere sia l’assegnazione dei soldi del Pnrr che del relativo fondo complementare e anziché destinarli ad infrastrutture magiche (e mitologiche), si investano per risolvere le carenze infrastrutturali dell’Agricoltura.

È necessario mettere in campo misure che aiutano gli agricoltori a produrre cibo e a mantenere in vita le loro aziende ma al momento nessuna misura varata dal governo, e dal ministero dell’agricoltura, va in questa direzione. Gli agricoltori hanno immediato bisogno di liquidità per far fronte al caro gasolio e all’aumento delle materie: è di questo che hanno bisogno e lo stanno chiedendo a gran voce da mesi ormai». «Si sblocchi – chiede infine Abate – il mio disegno di legge sul costo di produzione nella filiera ortofrutticola che è stato fermato nella nona Commissione del Senato. Chi si occupa di agricoltura deve credere in primis nella produzione di cibo (di qualità) e non in agroenergie, biogas, biometano e chi più ne ha più ne metta».