La Reghion campione d’Italia Csi premiata dal sindaco Falcomatà: “Lo sport, fondamentale strumento di coesione sociale”

Una stagione da leggenda, un trionfo che ha unito lo sport e la comunità.

Ieri pomeriggio, presso il Salone dei Lampadari “Italo-Falcomatà”, la Reghion Basket Popolare – fresca campione d’Italia CSI – è stata celebrata alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, del consigliere metropolitano Giovanni Latella, dei vice sindaci Brunetti e Versace, di tutta l’Amministrazione e di una Città intera che ha fatto da cornice a un’impresa storica.

”Sono meraviglie su meraviglie: prima il Vescovo Morrone, adesso il Sindaco Falcomatà, accanto a tantissimi attestati per la Reghion, per il movimento CSI- ha dichiarato il Presidente del Csi Reggio Calabria.”

Come l’ho vissuta? È un racconto che parte da ottobre, dall’inizio del campionato regionale mandato in campo tra tanti sacrifici e la grande organizzazione del nostro promotore Armando Russo- analizza il Presidente Cicciù- giocatore, allenatore, uomo di campo, sempre attento alle esigenze dei vari territori”.

£Un percorso che in questi anni, e soprattutto in quest’ultima stagione, ha coinvolto due province, tantissime società sportive. La vittoria della Reghion è la sintesi perfetta: ieri, con il Sindaco, ogni cosa ha trovato il giusto posto- ha dichiarato Cicciù. Un percorso sportivo, di comunità, dove famiglie, tifosi e squadre tra Cosenza e Reggio hanno sperimentato come un ente di promozione sportiva possa organizzare un’attività con un respiro internazionale. Le nostre dirette, curate magistralmente dalla voce dello sport reggino, il giornalista Giovanni Mafrici- continua, hanno mostrato al mondo, ai tanti tifosi collegati da Australia, America ed Asia e non solo, come un campionato di basket possa diventare un campionato di tutti.”

Come “l’ho vissuta? L’ho vissuta con emozione: gli ultimi secondi, il canestro di Kevin Pandofi, gli abbracci a terra dei ragazzi… Sono momenti che rivedo ancora, come nelle grandi gare nazionali, ha sottolineato il Presidente dell’Ente di Promozione Sportiva. È l’esperienza che sognavamo: uno sport popolare, che coinvolge tutti, senza lasciare indietro nessuno. Persino i ragazzi di Como hanno festeggiato con noi, nonostante la sconfitta. Questo è lo spirito del CSI: abbracci, non disperazione. E ora siamo pronti a rilanciare, ospitando le finali nazionali di pallacanestro a Reggio Calabria, perché crediamo nello sport come motore di comunità.

Quella della Reghion Basket Popolare, sostenuta dal gruppo storico dei Total Kaos, è un’impresa che scrive la storia: a 10 anni dall’ultimo scudetto reggino CSI dell’era Aleandre, la squadra ha conquistato il titolo con un buzzer-beater da antologia: Kevin Pandolfi, su assist di Simone Surfaro, all’ultimo secondo della finale”.

Mercoledì 30 Luglio, su Reggio Tv (canale 77) alle ore 19 e sui social di RAC e RTV, andrà in onda il docu-film che racconta questa cavalcata neroarancio. Oltre alla squadra, sono stati premiati anche i tifosi del basket popolare, i fondatori del club, i Total Kaos, e tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno: Armando Russo, responsabile Pallacanestro Csi Reggio Calabria, il vice presidente provinciale Csi Francesco Caridi e il direttore provinciale del Centro Sportivo Italiano Paolo Simone.

Perché lo sport è condivisione, è passione, è comunità. Perché insieme, dai primi calci alle grandi imprese, costruiamo il futuro.