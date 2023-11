Basket in carrozzina, coach Cugliandro: “La mia Reggio Bic può fare bene. Pronti per la sfida con Bergamo”

Abbiamo visto un grande capitano in crescita costante:

“Sì, il nostro Baz è un giocatore per noi fondamentale, non solo a livello offensivo ma soprattutto a livello difensivo, perché recupera tanti palloni. Anche se, in riferimento a quanto detto prima, l’arbitraggio lo ha limitato tantissimo”.

Prossima sfida ?

“La prossima sfida ancora una volta in casa e ancora una volta fondamentale, contro Bergamo. E’ importante vincere, per cercare di andare più in alto possibile in classifica, anche in virtù del girone di ritorno. E’ fondamentale vincere le partite in casa, è fondamentale anche vincerle con un punteggio con un maggior scarto possibile, quindi non solo vincere ma cercare di vincere più possibile per perché nel girone di ritorno poi ovviamente sarà tutto più complicato”.

Un messaggio per i tuoi ragazzi?

“Sì assolutamente. L’importante sempre crederci cercare di mantenere l’intensità e l’energia anche quando le cose non vanno perché queste sono le nostre caratteristiche e dobbiamo continuare su questa strada”.