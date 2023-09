Basket, Viola: Reggio a Canestro diventa Media Partner

Pallacanestro Viola: RAC sarà Media Partner Ufficiale.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria e la Testata Giornalistica Reggioacanestro.it sono liete di comunicare l’accordo di Media-Partnership per la stagione 2023-24.

Le gare interne dei neroarancio relative al campionato di Serie B interregionale saranno trasmesse sulla pagina ufficiale del club neroarancio e sulla fanpage ufficiale di Rac con la voce di Giovanni Mafrici.

“Rac per noi è un partner importante- afferma il club nero-arancio. Ci segue e racconta le nostra storia con passione e professionalità fin dalla rifondazione , siamo felici che i nostri match vengano trasmessi attraverso un “Media partner” seguito e stimato anche da tifosi calabresi e non solo.

Fa eco alla Società il Direttore di Rac, Giovanni Mafrici:”Personalmente, ritornare al PalaCalafiore per commentare, ancora una volta, i colori nero-arancio, anche in telecronaca, sarà un’ esperienza gratificante.

Nell’ottica di condivisione e valorizzazione reciproca, abbiamo scelto, insieme, una soluzione intrigante che andrà a regalare ai tifosi, appassionati ed addetti ai lavori, tante novità.

Grazie alla società Pallacanestro Viola per l’attenzione e per la stima manifestata. Non vediamo l’ora d’iniziare”.