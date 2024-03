S. Domenica di Ricadi: dopo 15 anni torna la Via della Passione. La rappresentazione religiosa organizzata dall’associazione “Un Fiore per Gesù”

Ripercorrere la passione e la morte di Gesù, ma anche condividere il suo messaggio di amore universale; con questi due lodevoli obiettivi e, a distanza di ben 15 anni dall’ultima edizione, ritorna l’evento “La Via della Passione” a S. Domenica di Ricadi. Oltre all’edizione del 2009, la rappresentazione religiosa era stata organizzata circa 20 anni fa, restando un appuntamento apprezzato e molto atteso da tutta la comunità. A tal proposito, l’associazione “Un Fiore per Gesù” ha deciso di rinnovare questo importante e speciale momento di fede, soprattutto grazie alla collaborazione attiva di tanti cittadini. Presieduto da Anna Dell’Ascenzione, il sodalizio ha potuto anche contare sul supporto, valido e allo stesso tempo sinergico, di Angelina Corso, di Antonella Dicosta, di Rita Maurici, di Domenica Locane e Caterina De Carlo. La Via della Passione sarà prevista intorno alle ore 18:00 di domenica 24 marzo e partirà dal sagrato della Chiesa, proseguendo poi lungo via Sant’Anna e concludendosi nel punto in cui è collocato il Calvario. Inoltre, nel corso di tutti i momenti della rappresentazione religiosa, sarà prevista la partecipazione di oltre 70 persone. Aspettando con gioia che arrivi il 24 marzo, i componenti dell’associazione “Un Fiore per Gesù” dichiarano: «Il nostro intento è proprio quello di poter coinvolgere ed aggregare l’intera comunità, in occasione del ritorno di questa manifestazione. In tal senso, vogliamo vivere nel presente il messaggio che ci è stato lasciato da Gesù. Infine,- concludono i promotori – rivolgiamo un sincero ringraziamento a tutti coloro che, in vari modi e con tanto entusiasmo, stanno offrendo il proprio supporto per la preparazione e per la buona riuscita di questa meravigliosa iniziativa».