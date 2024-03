Vibo Valentia premia Vincenzo James Greco

Vibo Valentia diventa nuova frontiera nella ricerca sulla prevenzione e cura del tumore al colon-retto e scopre, numeri alla mano, che c’è un punto in cui si fa ogni giorno buona sanità pur nell’assurdo sistema che sta caratterizzando il territorio della Calabria.

Parliamo della Casa di Cura “Clinica Villa dei Gerani” che nel corso di un qualificato simposium sulla prevenzione ed il trattamento chirurgico del colon retto, svoltosi nella sala “Tony Murmura” del Valentianum, ha presentato i dati e lo studio che hanno portato il dott. Vincenzo James Greco, Primario di Chirurgia e la sua eccellente èquipe, elogiata per l’alta esperienza professionale dimostrata nella gestione pre e post operatoria della patologia, ed essere riconosciuti in Calabria “forte speranza” della scienza oncologica più avanzata.

L’idea del dott. Tonino La Gamba, Presidente di “Villa dei Gerani”, di promuovere un evento di siffatta portata per presentare il prestigioso tetto dei 1000 interventi di chirurgia laparoscopica colorettale di James Greco si è rivelata un colpo secco all’avvilente fenomeno della emigrazione dell’ammalato e nel contempo una importante iniezione di fiducia per il cittadino guadagnata grazie alle quotidiane esperienze di una classe medica, sanitaria ed amministrativa che diventa competitiva.

I lavori, ai quali ha partecipato una notevole rappresentanza del Gotha della scienza medica, presieduti dal prof. Nicola Di Lorenzo, Professore Ordinario di Chirurgia e Presidente Europeo IFSO e coordinati dal Prof. Agostino Scozzarro della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell’ Università di Tor Vergata, impareggiabile regista organizzativo del sistema scientifico dell’evento attraverso le sue alte conoscenze internazionali che rendono sempre più prezioso il suo lavoro in Calabria e dal giornalista Francesco Prestia, del Quotidiano del Sud, sono iniziati con gli indirizzi di saluto di Iole Fantozzi, Sub Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, intervenuta in rappresentanza del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto; di Simona Loizzo deputata della Lega; dal sindaco di Vibo Valentia avv. Maria Limardo; dal prof. Giovanni Milito, Presidente della Società Italiana di Chirurgia Colon- rettale; dal dott. Carlo Talarico, Presidente della Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche; dal dott. Antonino Maglia, Presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri; da Mons. Peppino Fiorillo, Cappellano di “Villa dei Gerani”.

Per qualche minuto ha fatto sua la scena con una esposizione molto attenta ed efficace l’inventore di un fantastico studio scientifico sulla “Dieta Mediterranea”, il prof. Francesco De Lorenzo, Direttore della scuola di Specializzazione in Scienze dell’alimentazione dell’Università di Tor Vergata, che ha avvertito, tra l’altro, sui rischi dovuti alla presenza di una alimentazione non controllata o comunque sbagliata.

Poi è salito in cattedra James Greco ed i fari della qualificata platea si sono accesi sulla sua attesa relazione. Ha raccontato, talvolta con grande emozione ma anche ricca soddisfazione, il progressivo successo dei suoi 1000 interventi sulle cause dell’aggressione, l’attenta diagnosi, e la cura per debellare il sempre più minaccioso tumore al colon rettale, senza dimenticare il determinante apporto della struttura organizzativa e scientifica di “Villa dei Gerani” ed in primis il costante stimolo esercitato dal Presidente Tonino La Gamba.

“ E’ tutto questo – ha detto tra l’altro – diventa possibile grazie all’importante e preliminare metodo con cui avviene l’approccio coll’ammalato, lo studio che passa attraverso la velocità dei risultati forniti nelle immediatezze dall’Istituto di anatomia patologica e che favorisce il pronto intervento sul tumore.”

Poi giunge il momento in cui l’emozione travolge la sala. Tonino La Gamba e la famiglia firmano la bella pagina di storia medico scientifica e sociale che viene sintetizzata con la consegna di una significativa targa celebrativa, da parte della stessa famiglia e di tutti i protagonisti dell’attività della Casa di Cura vibonese, a James Greco.

La seconda parte ha visto protagonisti il Generale Antonio Battistini, Commissario dell’Asp di Vibo Valentia, l’ex vice Ministro della sanità e attuale Direttore dell’Unità di Chirurgia del San Raffaele di Milano, Pierpaolo Sileri e il dott. Gianfranco Filippelli, coordinatore della rete oncologica regionale. Le conclusioni sono state affidate al Presidente Nicola Di Lorenzo.

Antonio Battistini, che per la sua attività professionale gli è stato attribuito il merito di aver creato e sistemato lo standard dell’endoscopia digestiva portando a casa i complimenti del SIED, ha affidato, nel corso della sua esposizione, un significativo messaggio alla platea: non rendete competitiva la sanità e quella privata. Il servizio va in direzione delle emergenze dell’ammalato, a prescindere da chi lo eroga mentre a Pierpaolo Sileri che ha elogiato l’impresa di “Villa dei Gerani” le viene riconosciuto, nella sua straordinaria esperienza, il merito di aver guidato la ricerca per affrontare il cancro con la robotica.