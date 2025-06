Sbarca in Italia a Reggio Calabria il Premio Letterario Internazionale Iveria

Si svolgerà il 21 giugno alle ore 18.00 presso Spazio Closed della Leonida Edizioni sita in via Nazionale 104/D – 89135 Catona (RC) il Premio Letterario Internazionale Iveria. Il progetto realizzato con la benedizione e il patrocinio di Sua Santità e Beatitudine Ilia II, Catholicos Patriarca di tutta la Georgia, Metropolita di Tskhum-Abkahazia e Bichvinta è attivo dal 2013 ed è coordinato da Nugzar Chiaberashvili. Il concorso segue un percorso europeo itinerante e si propone di perseguire obiettivi utili a sostenere principi di dialogo e uguaglianza tra i popoli. In occasione dell’evento saranno premiati i seguenti scrittori: Giorgi Kraveishvili, Ekaterine Kajaia, Khatuna Tsomaia, Marina Chagina, Melania Turkmena e Tamar Kahavridze.