L’attività sindacale della Cisl Fp presso il Comune di Reggio Calabria

“Il 2023, per il Comune di Reggio Calabria, è un anno di grande importanza per via del nuovo piano delle assunzioni che da anni era bloccato; da ultimo, con il parere positivo della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali) che ha dato proprio pochi giorni fa, l’organico dell’Ente si potrà avvalere di ben 135 nuovi dipendenti, divisi tra aree di competenza, che hanno fatto i concorsi e che andranno ad impinguare gli uffici, a vantaggio non solo dell’ agere amministrativo, ma anche dei cittadini, potendo erogare servizi sempre più attenti alle esigenze della popolazione.

Questa premessa, di estrema importanza, è d’obbligo, perché nonostante le complessità istruttorie per lo svolgimento delle procedure concorsuali, l’Amministrazione e nello specifico, la Dirigenza, non ha mancato di porre attenzione ai problemi del personale in servizio. La Delegazione trattante di parte Pubblica, unitamente alle OO.SS., nel 2023, hanno continuato a dialogare portando a compimento alcune delle promesse che lo stesso Direttore Generale, Avv. Demetrio Barreca, unitamente alla Dirigente Risorse Umane, Avv. Iolanda Mauro, si erano assunte, con grande sforzo anche da parte dei loro collaboratori che hanno lavorato fino all’ultimo giorno utile per mantenere quanto detto durante i tavoli di delegazione.

Solo per citare alcuni esempi:

Espletamento PEO 2020 effettuato quest’anno;

Pagamento degli istituti contrattuali anno 2022 per tutti i dipendenti del Comune;

Pagamento parziale di istituti contrattuali anno 2023;

Pagamento degli straordinari;

Avvio della definizione del CCDI 2023 che entro la settimana prossima verrà definito, portando molte novità per i lavoratori;

Pagamento, come è stato fortemente voluto dal Direttore Generale, della produttività di tutti i dipendenti, relativamente agli anni 2018-2019 e 2020, addirittura già accreditati in data odierna nei conti dei lavoratori, al fine di dare ristoro economico in un periodo di enorme recessione;

Impegno di definire le PEO 2021 e 2022 entro il prossimo semestre, così l’Ente sarà in linea e ci si potrà lavorare con il nuovo sistema di differenziale stipendiale, innovato con il CCNL 2019-2021;

Impegno di pagare sempre entro il prossimo anno le ultime due annualità di produttività;

Procedere con le progressioni verticali in deroga per l’anno 2024;

Pagamenti di istituti contrattuali e straordinario per l’anno 2024 a scadenze fisse;

E molto altro ancora.

Questo per citare solo alcuni degli impegni che la Delegazione trattante ha preso con le OO.SS. e la RSU, cui la Cisl FP ha sempre preso parte conferendo il proprio contributo e condividendo la progettualità dei sopracitati Dirigenti.

La Cisl FP, pur sapendo che la strada è lunga e non sempre di facile percorribilità, confida nelle capacità del Direttore Generale, del Dirigente Settore Risorse Umane, del Neosegretario Generale e dei suoi validi collaboratori, i quali hanno, ad oggi, mantenuto gli impegni presi. Fare sindacato è innanzitutto dialogo e condivisione di idee per innovare la Pubblica Amministrazione, tutelare i lavoratori e il mondo del lavoro”.