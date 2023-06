Nel borgo antico di Condojanni (RC) “Le vie del Vino”, un percorso tra i vini e le bellezze del luogo

Un percorso tra i vini e le bellezze del luogo: nel borgo antico di Condojanni, a Sant’Ilario dello Ionio, sabato 8 luglio 2023, a partire dalle ore 19.00, “Le vie del Vino”, evento promosso e organizzato dall’associazione di impegno sociale “Libellula”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sant’Ilario dello Ionio, in collaborazione con Gal Terre Locridee, associazione culturale Condokore e Cooperativa Pathos.

Le piazze, le case con annesse cantine e le vie che portano al Castello medioevale diverranno postazioni per le degustazioni di vino e street food, mentre una mappa che indica i punti di interesse del percorso farà da guida per i presenti. Artisti di strada animeranno ogni angolo del borgo con intrattenimento per grandi e bambini. E alle 20.45, spazio alla musica del duo Massimo Cusato e Aldo Gurnari con il live “Aspromonte greco: identità senza tempo”.

Presenti Stoli, Baccellieri, Ceratti, Capo Zefirio, e le aziende aderenti al Consorzio dei vini “Terre di Reggio Calabria” e le aziende aderenti al Consorzio DOC Bivongi.

La manifestazione, tesa alla valorizzazione dei luoghi e della produttività, si svolge anche all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusività: sono, infatti, presenti i ragazzi del progetto “SAI- Minori stranieri non accompagnati”, gestito dalla Cooperativa Pathos sul territorio di Condojanni, coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dell’evento.

Grande l’impegno dell’associazione “Libellula”, dalla presidente Maria Simone a Katia Marte, Elvira Managò, Ornella De Domenico, Marianna Ferlisi, Rita Bruzzese, Ida Manco, Mariella Capogreco, Emanuela Mandarano, tutte preziose per il lavoro e la passione con cui si sono dedicate alla manifestazione.