Nuova caserma per i Carabinieri di Africo, Versace: “Presidio di legalità per la rinascita di questo territorio”

Inaugurata questa mattina ad Africo, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la nuova Caserma dell’Arma dei Carabinieri. Nei mesi scorsi, in sinergia con la locale stazione dei Carabinieri, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha curato la sistemazione della viabilità di accesso alla nuova stazione.

“Un presidio di legalità – ha affermato a margine della cerimonia il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace – realizzato in un bene confiscato alla criminalità organizzata, che sarà punto di riferimento per la rinascita di questa comunità. Siamo felici del fatto che oggi siano presenti anche tanti bambini. E’ su di loro che intendiamo rivolgere le nostre speranze affinchè questo territorio possa invertire una tendenza atavica che vede il suo nome infangato da vecchie logiche criminali. E’ giunto il momento di lasciarsi definitivamente alle spalle quella reputazione negativa, scegliendo in maniera chiara e netta, come è avvenuto oggi, di schierarsi con convinzione dalla parte della legalità”.