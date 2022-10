Motta San Giovanni, il comune aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

L’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo promuovendo alcune attività presso l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro.

Su indirizzo del sindaco Giovanni Verduci e degli assessori comunali alla Cultura e alle Politiche della famiglia, Enza Mallamaci e Sonia Malara, in collaborazione con la Pro Loco del presidente Tiziana Cozzupoli e grazie all’Associazione Famiglie al Museo, domenica 9 ottobre il Museo civico Archeologico di Lazzaro accoglierà gratuitamente famiglie di tutto il comprensorio metropolitano.

FaMu è l’evento culturale dedicato ai bambini per promuovere e facilitare l’incontro tra le Famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono l’Italia. Per educare i bambini, ma anche gli adolescenti della fascia di età 12-16, quali nuovi fruitori culturali e rendere i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”.

“Diversi ma Uguali” è il titolo di FaMu 2022. Il tema parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale. Per questo motivo, anche all’Antiquarium Leucopetra, grazie alla disponibilità di esperti locali, degli operatori del servizio civile e della loro tutor Assunta Ambrogio, si parlerà di inclusione, unicità, accoglienza e di accessibilità museale. Inoltre, per dare concretezza al tema della giornata e promuovere sensibilità e partecipazione, sono state invitate a visitare l’Antiquarium tutte le associazioni dell’Ambito Territoriale n°4 che si occupano di inclusione sociale e disabilità.

I bambini, che saranno impegnati con i propri familiari in visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione, parteciperanno al Concorso F@Mu, organizzato in collaborazione con FedEx Express, realizzando un disegno per raccontare la propria esperienza al Museo.

Domenica 9 ottobre, l’Antiquarium Leucopetra sarà aperto dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sarà possibile partecipare alle attività laboratoriali e alla visita guidata “animata”. Per prenotare la visita (consigliato) e per maggiori informazioni è possibile contattando la Pro Loco al numero 09651875693