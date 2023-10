Prosegue lo spinoff della rassegna Cinalci Estate: a Crotone arrivano Swamy Rotolo e i fratelli Iuliano

Prosegue con successo lo spinoff della rassegna Cinalci Estate a cura del circolo Cinalci di Crotone, in stretta partnership con l’associazione artistico-culturale Compagnia dello Ionio, grazie al contributo della Calabria Film Commission e del Comune di Crotone.

Nell’ambito della formula vincente del CinemAperitivo, venerdì 20 ottobre, alle ore 18, presso la Sala Margherita, è previsto l’incontro “Buio in sala vs Buio in stanza ovvero Saper vedere il cinema al tempo delle piattaforme” a cura del giornalista e critico cinematografico Carlo G. Cesaretti, moderato dall’avvocato Antonio Laino, presidente del Circolo Cinalci di Crotone.

Il weekend, sabato 21 ottobre alle ore 10, proseguirà con la proiezione – per gli istituti scolastici crotonesi – del film “A Chiara”, presso il Cinema Teatro Apollo, con l’intervento dell’attrice protagonista nonché vincitrice del David di Donatello 2022, Swamy Rotolo. A seguire, giovedì 26 ottobre alle ore 10.30, la proiezione di “Space Monkeys”, alla presenza di Aldo e Severino Iuliano, rispettivamente regista e sceneggiatore del film.

«Crediamo sia molto importante portare il nostro film – per giunta girato tra il castello di Caccuri e la spiaggia di Crotone – tra gli studenti appartenenti alla generazione di cui ritraiamo la solitudine, in quanto cresciuti in un mondo in cui la tecnologia confonde reale e virtuale e li allontana dalla propria umanità» affermano i fratelli Iuliano, concordando pienamente con gli organizzatori della rassegna nel sostenere l’importanza dell’educazione al cinema sin da ragazzi per favorire la crescita e lo scambio di riflessioni.