La 15esima edizione del Presepe Vivente di Carolei

L’Associazione Amici del Presepe Vivente di Carolei è lieta di invitare tutti a vivere un’emozionante esperienza natalizia partecipando alla 15ª edizione del Presepe Vivente. Quest’anno, il pluriennale evento, patrocinato dal Comune di Carolei e in collaborazione con Associazione Italiana

Amici del Presepio – Cosenza, Museo Dinamico della Seta – Mendicino, Prociv-Arci Serre Cosentine, IC Carolei-Dipignano, IIS Marconi Guarasci, Parrocchia S.Pietro in Carolei, Ordine di Malta – Cosenza ed altre associazioni presenti sul territorio, si terrà nell’incantevole borgo di Mped’a Terra, offrendo un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni e rivivere la magia del Natale in un’atmosfera capace di emozionare ogni visitatore.

Il 26 dicembre e il 6 gennaio, dalle ore 17:00 alle 20:00, il borgo di Carolei si trasformerà in un luogo incantato, dove oltre 130 figuranti daranno vita a 35 scene suggestive, che rievocano i mestieri antichi del luogo e la storicità di un periodo natalizio di altri tempi. Ogni angolo e ogni scena rappresentano un dettaglio prezioso che racconta la spiritualità, il calore e la gioia che accompagnavano la nascita di Cristo, ricreando un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Il Presepe Vivente di Carolei rappresenta un’occasione unica per abbandonare il ritmo frenetico della modernità e riscoprire l’incanto di un passato senza tempo. Tra antiche botteghe, scantinati e vicoli, i visitatori potranno immergersi nella magia di scene di vita autentica, respirando l’atmosfera calda e accogliente di un tempo lontano. Passeggiando tra la bottega del falegname, quella del calzolaio, del sarto e del vasaro, si sarà trasportati in un’epoca di semplicità e bellezza. I profumi della tradizione, i suoni e i sapori del buon cibo si mescolano armoniosamente alle melodie natalizie, dando vita a un’atmosfera unica che parla direttamente al cuore.

Il Presepe Vivente si fa custode di un patrimonio storico e spirituale, dove ogni angolo racconta la bellezza del Natale in un paesaggio fiabesco. Il mercato, la cantina, il palazzo di Erode, i Re Magi e la suggestiva scena della Natività si intrecciano in una rappresentazione che non è solo un evento da guardare, ma un’esperienza da vivere appieno con il cuore.

In parallelo alla rappresentazione, l’Associazione ripropone altre interessanti iniziative:

• 8ª edizione del concorso fotografico “Augusto Pulice”, per immortalare i momenti più significativi del presepe;

• 2ª edizione del “Presepe in famiglia”, realizzato in collaborazione con la Parrocchia San Pietro di Carolei, un’opportunità per trascorrere il Natale insieme ai propri cari, celebrando la tradizione e la comunità;

• 3ª edizione di “Presepi…Amo”, un progetto che coinvolge gli studenti dell’Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano, dove la creatività giovanile incontra la tradizione del presepe.

Gli Amici del Presepe Vivente di Carolei invitano tutti a partecipare a questa esperienza unica, passeggiando tra i vicoli e gli antichi locali del borgo, lasciandosi affascinare da ogni scena e sentendo l’eco del passato che ancora risuona nelle stradine del paese. Un Natale che rimane nel cuore, capace di regalare emozioni senza tempo e di ricordarci l’importanza di riscoprire insieme i valori autentici della tradizione cristiana.