Due appuntamenti in settimana al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Questi gli appuntamenti della prossima settimana al Museo dei Brettii e degli Enotri:

– martedi 20 febbraio, alle ore 16.00,nell’ambito del Progetto “Libri che camminano”, secondo appuntamento di “Racconti, suoni e visioni dalle città invisibili”, il reading letterario e attività di laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, un progetto di lettura pubblica che vuol essere un omaggio alla genialità di Calvino, un’esplorazione de Le città invisibili attraverso la voce di un attore, paesaggi sonori e suggestive immagini realizzati in tempo reale;

– sabato 24 febbraio, alle ore 17.00, per il Mese della Memoria, si terrà l’incontro “Rimane sempre febbraio” con la comunità ucraina in occasione del secondo anniversario di invasione russa in Ucraina.

Il Museo dei Brettii e degli Enotri è aperto dal martedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso il lunedi.

Vi aspettiamo!