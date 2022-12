Siglato a Cosenza protocollo d’intesa CSAIn – UNPLI Calabria

Una unione d’intenti che poggia su una comune base di valori e su un preciso indirizzo programmatico: promuovere lo sport di base, valorizzare la storia, la cultura e l’identità dei territori per contribuire a potenziare un’offerta di servizi sempre più ampia e diversificata e qualitativamente all’altezza delle sfide poste dalla società moderna.

È su queste basi che oggi, nella sede cosentina di Sport e Salute, il vicepresidente nazionale e presidente di CSAIn Calabria, Amedeo Di Tillo e il presidente regionale di UNPLI Calabria, Filippo Capellupo, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per realizzare attività di promozione e valorizzazione dello sport, gli stili di vita sani e attivi e, di conseguenza, il benessere fisico e mentale.

Questo accordo formalizza e porta a compimento un intenso lavoro che entrambi gli enti portano avanti da anni per la valorizzazione del territorio, la produzione culturale, la promozione turistica e dello sport inteso come attività ricreativa ma anche e soprattutto come mezzo di inclusione sociale.

Complimenti per le sinergia messa in campo da CSAIn e UNPLI sono stati espressi dal “padrone di casa”, Valter Malacrino, segretario regionale di Sport e Salute.

Un ruolo di primo piano nel lavoro che ha portato al protocollo d’intesa sottoscritto oggi, è stato svolto dal presidente provinciale di Unpli Cosenza, Antonello Grosso La Valle, trait d’union fra i due enti.

Con l’intesa di oggi, è stato detto nel corso della conferenza stampa da Di Tillo e Capellupo, partirà un percorso comune ricco di iniziative, eventi ed azioni che hanno un unico comune denominatore: quello di lavorare per il bene comune e la crescita del territorio.