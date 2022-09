A Corigliano-Rossano (CS) la sessione 2022 del progetto internazionale ACT

Gli ultimi due giorni – 6 e 7 settembre – hanno visto la città di Corigliano-Rossano teatro del progetto internazionale ACT – Act Communicate Transcend, finanziato da Erasmus+ e approvato da AMPEU- Agencija za mobilnost i programe Europske unije, che durerà da maggio 2021 a giugno 2023.

La città di Corigliano-Rossano è risultato vincitrice di un finanziamento per lo sviluppo di un progetto di cooperazione internazionale per l’innovazione e lo scambio di Best Practice. I giovani ospiti della nostra città sono stati accolti dal vicensindaco, Maria Salimbeni, dall’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi e dai responsabili dell’Ufficio Europa. Hanno visitato la nostra città rimanendo estasiati dalla bellezza dei centri storici e hanno potuto approfittare di visite guidate in lingua inglese al Museo Diocesano e del Codex e del Castello Ducale.

ACT è un progetto in partenariato con 8 organizzazione provenienti da 6 paesi diversi: Croazia, Turchia, Regno Unito, Bulgaria, Romania e Italia.

L’aspetto fondamentale è concentrarsi sul rivedere il concetto di valutazione all’interno dell’insegnamento, da sempre centrale in tutte i moduli scolastici del mondo. Gli ultimi decenni hanno sviluppato competenze che mirano a innovare gli indici e le modalità di valutazione puntando ad un insieme di elementi che comprendano competenze cognitive, empatiche e psicomotorie.

Gli obiettivi del progetto sono sviluppare nuovi metodi di insegnamento e valutazione, specie aiutando i progressi nell’apprendimento delle lingue straniere, in particolare delle abilità di conversazione, sviluppando una griglia di valutazione della conversazione, una serie di materiali formativi, un libro di attività basate sul teatro e, infine, una piattaforma di e-learning che unirà tutti i risultati intellettuali precedentemente menzionati e sarà resa disponibile per l’uso sia per gli insegnanti che per i loro studenti anche dopo la conclusione del progetto; sviluppare metodi di insegnamento nuovi e innovativi e implementarli direttamente nella pratica, nonché lo sviluppo professionale attraverso il lavoro di progetto.