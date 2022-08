“Vela d’argento”, si è conclusa la settima edizione delle kermesse a Cetraro

La “Vela d’argento” si conferma evento clou dell’estate cetrarese. Affollata come non mai, ieri sera, la grande piazza del Popolo di Cetraro con il suggestivo palcoscenico all’ombra della fontana del Nettuno, simbolo della cittadina tirrenica, illuminato da un sapiente gioco di luci, a cura del regista dell’evento Fabrizio Avolio.

La formula del talk show ideata dal patron e conduttore della manifestazione, mescolata ad arte con momenti di cultura, moda, musica e spettacolo, ancora una volta, si è dimostrata – è scritto in un comunicato stampa – vincente.

«Sono molto soddisfatto – commenta il patron della manifestazione Francesco Occhiuzzi – della riuscita di Vela d’Argento e per la grande affluenza di pubblico al mix che abbiamo creato di cultura, moda, e musica». E in risposta alle polemiche apparse sui social Occhiuzzi risponde: «Non mi interessano. Le polemiche le fa solo chi non ha nulla da fare».

In questa settima edizione della kermesse sono stati insigniti con il prestigioso riconoscimento della “Vela d’argento” illustri personaggi calabresi che si sono distinti in diversi campi. Per il settore Start up: Stefano Caccavari giovane imprenditore calabrese fondatore dell’azienda agricola Mulinum per la valorizzazione dei grani antichi; per il Giornalismo: Arcangelo Badolati giornalista, scrittore esperto di ‘ndrangheta e caposervizio del quotidiano “Gazzetta del sud”; per la Comunicazione: Linda Suriano manager ufficiale per Miss Italia in Calabria: per l’Editoria, il direttore responsabile del network LaC Pier Paolo Cambareri; per la Medicina: Amalia Bruni scienziata di fama internazionale, tra le prime a scoprire il gene più diffuso dell’Alzheimer, direttrice del Centro regionale di Neurogenetica dal 1996, membro del Comitato tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità, nonché consigliere regionale dal 2021; per la Musica: Anna Tatangelo; per lo Spettacolo: la showgirl Elisabetta Gregoraci; Imprenditoria: Tommaso Greco manager area marketing e relazioni esterne dell’azienda IGreco; per il nuovo settore Restaurant award: Claudio Giannini giovane imprenditore della ristorazione. Lunghi applausi, per questa settima edizione di Vela d’Argento, costola di Moda Mare, nel corso degli anni è divenuta un appuntamento consolidato e imperdibile dell’estate cetrarese.

Un evento patrocinato dalla Regione Calabria e dall’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso, dall’Amministrazione comunale di Cetraro e dal sindaco Ermanno Cennamo. Il primo cittadino dal palco oltre ad elogiare la manifestazione ha anche annunciato il progetto del marchio Dop per il gambero rosso di Cetraro, promossa dalla Regione Calabria. E proprio l’assessore Orsomarso, in rappresentanza del governatore Roberto Occhiuto, assente per motivi di salute, oltre a tessere le lodi della kermesse “Vela d’argento” ha parlato anche di “Calabria straordinaria”. Il grande progetto di marketing turistico che grazie alle scelte giuste sta veicolando con successo la regione Calabria nei circuiti nazionali e internazionali grazie alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.