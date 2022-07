‘Unione è Forza’ al “goEnergy Colors Festival Calabria” di Corigliano Rossano

“Per costruire insieme una Città di tutti e per tutti, ove il diritto sia non sia privilegio o gentile concessione, occorre supportare tutte quelle iniziative che, senza alcun scopo di lucro e con non pochi sacrifici d’ogni genere, si configurano come positivi esempi di partecipazione democratica ai processi di cambiamento. Un dovere morale che ciascuno di noi reputa perseguire, lodando i giovani e validi promotori della quarta edizione di ‘goEnergy Colors Festival Calabria‘, ossia il dinamico presidente Umberto Cosenza ed i sensibili componenti dell’Associazione S&P Sociale, che nella serata di ieri hanno regalato alla città di Corigliano Rossano e alla Calabria intera, grazie al sostegno del Comune e alla generosità di aziende e imprenditori, uno straordinario momento di coesione sociale, crescita civile e propositivo confronto”.

È quanto dichiara, in una nota, l’Associazione di promozione sociale, culturale e turistica “Unione è Forza”, presieduta da Fabio Pistoia.

“Così come annunciato, siamo stati presenti con un nostro stand a questa importante e significativa manifestazione, ulteriormente impreziosita dalla presenza della star internazionale Fred De Palma, perché rappresenta un veicolo di promozione sociale, di profondi messaggi di pace, solidarietà, inclusione attraverso i colori, simboli di speranza e della cittadinanza attiva. Un modo per auspicare l’incontro e il confronto con i giovani, le famiglie e le migliaia di persone che hanno partecipato a questa festa di piazza e di libertà. Oltre che agli organizzatori, rivolgiamo un doveroso ringraziamento alle Forze dell’Ordine per la preziosa presenza a garanzia della pubblica sicurezza. Un particolare ringraziamento – conclude Pistoia – s’intende esprimere nei confronti del vice-presidente Raffaele Stigliano e dei soci Stefano Stigliano, Alessandro e Anna Franco, Giovanni Battista Dima, Franco e Gianna Curia per l’impegno e la sensibilità profusi nell’ottimo funzionamento dello stand dedicato alla nostra Associazione”.