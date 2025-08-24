Il 28 agosto a Palermiti ecco Miss Calabrisella

Tutto pronto per la prossima edizione di Miss Calabrisella che si svolgerà la sera del 28 agosto ore 21.30 in piazza dei Martiri a Palermiti, provincia di Catanzaro. La manifestazione, promossa ed organizzata dalla Proloco di Palermiti presieduta da Gioacchino Doria, rappresenta la kermesse per eccellenza del costume tipico calabrese, quella originale, che vedrà sfilare diverse miss provenienti da tutta la regione, ognuno con il proprio abito di appartenenza.

L’evento, presentato da Massimo Mercuri, celebra l’identità, la storia e la cultura della Calabria attraverso una sfilata di abiti tradizionali e rievocazioni storiche, con lo scopo di preservare i valori popolari per le nuove generazioni. Una giuria di esperti valuterà la bellezza dei costumi, il portamento delle concorrenti e gli abbinamenti con i gioielli, rispettando le tradizioni locali.

Le fasce che saranno assegnate saranno tre, rispettivamente, Miss Calabrisella, Miss Costume e Miss Sorriso .

L’appuntamento del 28 agosto sarà pertanto un momento di grande spettacolo, fierezza e consapevolezza culturale, in cui la tradizione si fa viva voce della Calabria contemporanea.