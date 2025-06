Falerna: il Riva Restaurant ospita ancora una volta il Grand Chapitre d’Italia

Grande attesa per il ventesimo anniversario dell’Ambasciata Italiana della Confrérie du Sabre d’Or, che per il terzo anno consecutivo ha scelto lo stile unico e raffinato del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna.

Roberto Gallo, imprenditore e patron del Riva, e’ simbolo sul territorio dell’arte della sciabolata. Non poteva non essere il Riva la location ideale per questo evento. Sciabolatori da tutta Italia e dall’estero, tra cui membri ufficiali della Confrérie du Sabre d’Or e appassionati di champagne e tradizione prenderanno parte al Grand Chapitre d’Italia.

Venerdì 27 giugno alle 19:30 il Riva, in collaborazione con la Discover

Italy Foundation E.T.S, accoglierà infatti cerimonie ufficiali e nomine di nuovi membri, non mancheranno spettacolari dimostrazioni di sabrage e raffinate degustazioni di champagne selezionati che accompagneranno un menu’ ideato per l’occasione dalla cucina contemporanea di pesce dello chef.

L’ Ambasciata Italiana della Confrérie du Sabre d’Or, ricordiamo, è una storica confraternita francese custode dell’arte del sabrage, ovvero l’apertura cerimoniale dello champagne mediante un colpo di sciabola, tradizione nata in Francia nel XIX secolo.

<<Siamo molto orgogliosi di festeggiare insieme a nuovi e storici membri dell’Ambasciata l’arte del sabrage, che da sempre è simbolo del Riva >> dichiara Roberto Gallo.

Il Grand Chapitre d’Italia è un omaggio all’arte, alla storia e alla cultura del vino più celebrato al mondo, caratterizzato dalla spettacolarità del sabrage, che incarnano appieno l’inconfondibile stile della Confrérie du Sabre d’Or e del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna