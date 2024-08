Progetto “Conflenti borgo degli antichi mestieri e dei nuovi saperi”, il 28 agosto premiazione undicesimo Concorso regionale di poesia dialettale “Vittorio Butera”

Ancora un altro appuntamento molto atteso a Conflenti a cura dell’Associazione Confluentes presieduta da Laura Folino. Si svolgerà, infatti, il prossimo 28 agosto a partire dalle 21.30 in piazza Visora, la premiazione dell’undicesimo Concorso regionale di poesia dialettale “Vittorio Butera” nell’ambito del progetto “Conflenti borgo degli antichi mestieri e dei nuovi saperi”, “Laboratorio del dialetto e della poesia tradizionale”. La serata sarà allietata da un divertente spettacolo teatrale dal titolo “Bell’ e Papà” con Piero Procopio, una commedia brillante in due atti. A seguire una gustosissima “Pennata” per tutti. Il progetto “Conflenti borgo degli antichi mestieri e dei nuovi saperi”, nei mesi scorsi – e già a partire dal luglio 2023 – ha suscitato grande interesse attraverso la realizzazione di numerose iniziative ricadenti in altri Laboratori come quello relativo al “Cantiere della legalità e convivenza” e il “Laboratorio della salute e dell’alimentazione tradizionale”.