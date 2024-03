Il 3 aprile a Catanzaro l’incontro “Dimensionamento scolastico e povertà educativa – Quale futuro per le giovani generazioni?”

Lunedì 3 aprile, di concerto con altre importanti realtà radicate nel territorio di Catanzaro, l’Arci darà l’avvio ad una serie di incontri riguardanti i diritti di cittadinanza oggi sempre più a rischio, soprattutto nelle aree meridionali e periferiche del Paese, a causa di una serie di congiunture economiche globali sfavorevoli ma anche a causa di precise scelte politiche nazionali che destano notevoli preoccupazioni.

L’appuntamento sarà al Centro Polivalente di Via Fontana Vecchia alle ore 17 per aprire una discussione a partire da una questione spinosa e complessa, il dimensionamento scolastico, le cui evoluzioni potrebbero andare a gravare ulteriormente sulla già pesante situazione di povertà educativa minorile, presente anche nella città di Catanzaro. Di lotta alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, di possibili strategie di lungo e medio termine per il futuro de* adolescenti calabresi e di altro ancora, la giornalista del Manifesto Luciana Cimino discuterà assieme agli Assessori del Comune di Catanzaro Nunzio Belcaro e Marina Mongiardo, a Rosario Bressi dell’ Arci, Claudio Falbo del Centro Calabrese di Solidarietà, Elvira Iaccino di Libera, Carla Rotundo, Silvia Crispino di Genitori in Rete, il Collettivo Sagitta e con chi della cittadinanza vorrà intervenire.