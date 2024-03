Il Comitato “Amici di Mimmo” si è legalmente costituito per raccogliere fondi da destinare all’assistenza personale di Mimmo Rocca, disabile grave non autosufficiente, abbandonato dalle istituzioni calabresi.

Le risorse raccolte dal Comitato serviranno per pagare gli assistenti che aiutano Mimmo nelle funzioni necessarie per vivere e che lui non può svolgere perché affetto da Atrofia muscolare spinale (SMA) fin dalla nascita.