Fedeli all’Arma, fedeli al prossimo: donazione di sangue alla caserma di Girifalco

Al servizio del territorio. Schierati, sempre, in prima linea per tutelare la cittadinanza. Proteggere i più deboli. Aiutare gli altri. I carabinieri fanno questo. Ma fanno, anche, molto altro. Vivono la comunità e la aiutano a crescere attraverso gli strumenti che la collettività offre. Quale, ad esempio, l’associazionismo e il volontariato. Così hanno fatto gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Girifalco, guidati dal capitano Pasquale Cuzzola, protagonisti stamattina della donazione di sangue promossa dall’Avis Comunale di Girifalco, guidata da Laura Ielapi. Circa venti i militari che hanno donato. Numeri importanti considerato che tale attività era ferma dal periodo che ha preceduto la pandemia del Covid 19. Per questo motivo estremamente soddisfatti si sono detti sia il capitano Cuzzola che il presidente Ielapi, determinati a portare avanti e ampliare quest’attività.