“A tu per tu con Christian Greco”: all’IC di Cropani-Simeri Crichi l’incontro online con il direttore del Museo Egizio di Torino

Grande entusiasmo da parte degli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria dell’IC Cropani – Simeri Crichi per l’incontro in videoconferenza con il Direttore del Museo Egizio di Torino. Il prof. Christian Greco, egittologo di fama internazionale, in collegamento da Abudhabi, dove in questo momento sta svolgendo la sua attività di docente universitario, ha risposto alle numerose domande che i piccoli alunni hanno posto sull’antico Egitto e sulla sua carriera: dal percorso di studi, alla lunga formazione sia in Italia che all’estero, alla partecipazione ai primi scavi archeologici fino a diventare il Direttore del Museo Egizio di Torino.

Proprio nello scorso mese di Aprile, il team di ricerca italo-olandese di cui fa parte si è reso protagonista di un’importante scoperta, portando alla luce, nella necropoli di Saqqara, i resti della tomba di Panehsy e quattro cappelle funerarie, risalenti a circa 3200 anni fa.

In qualità di Direttore, Christian Greco è stato, inoltre, ideatore di un importante rinnovamento del museo Egizio, ha promosso varie iniziative per la fruizione delle opere a un pubblico sempre maggiore. Ricordiamo, ad esempio, l’iniziativa, di qualche anno fa, di offrire a un prezzo ridotto il prezzo del biglietto ai parlanti in lingua araba e, poi, i tour virtuali (con percorsi specifici per ragazzi), che hanno reso accessibile a tutti, in modo gratuito, la grande ricchezza di manufatti e opere antiche che il Museo ospita.