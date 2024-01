In Calabria l’assemblea nazionale dei direttori d’albergo

La prossima assemblea dei direttori d’albergo italiani si terrà in Calabria. La decisione del direttivo nazionale per la scelta della location della manifestazione più importante dell’associazione dei manager d’hotel era tanto attesa ed è stata annunciata nel corso dell’assemblea regionale dal vice presidente nazionale Demetrio Metallo, nei giorni scorsi al Mediterraneo Palace Hotel di Amantea.

I manager alberghieri calabresi si sono riuniti per un confronto sulle possibili azioni programmatiche delle attività da realizzare nell’anno in corso, tra le quali anche la nuova organizzazione dell’assise nazionale che si terrà dal 4 al 6 aprile al Mediterraneo Palace Hotel di Amantea, per accogliere i delegati delle regioni italiane e i soci che rappresentato circa mille professionalità alberghiere. Un’attesa che durava dal 2011, ben 13 anni fa si è tenuta l’ultima assemblea nazionale in questo territorio.

All’ordine del giorno anche l’approvazione del rendiconto consuntivo 2023 e preventivo per il 2024. All’incontro il socio, nonché TDH promoter Isnart – Ministero del Turismo Marco Borgese, ha presentato l’hub digitale del turismo italiano (TDH), quale porta d’accesso privilegiata per l’offerta turistica calabrese che si può accreditare sul portale Italia.it, avendo una serie di benefici di visibilità online della propria offerta che confluirà nelle campagne di comunicazione domestiche e internazionali a partire da marzo; dati statistici aggiornati per l’elaborazione di una strategia di offerta ottimale; servizi per il supporto alla digitalizzazione, nonché accesso a corsi di formazione e aggiornamento professionale e titolo preferenziale nei prossimi bandi ministeriali.

Il delegato regionale di ADA Calabria, Francesco Gentile, durante l’assemblea ha sottolineato: “Sono fiero di apprendere che l’ADA Calabria ha ottenuto un riconoscimento prestigioso dalla Giunta nazionale, che ha scelto la destinazione turistica calabrese per la prossima assemblea nazionale. Un evento che premia il lavoro associativo portato avanti in questi anni caratterizzati anche da una pandemia, che ci gratifica e ci vedrà promotori di un programma mirato per accogliere i soci italiani e gli accompagnatori a scoprire la nostra meta turistica”.