Il Consorzio di tutela dei salumi di Calabria presenta “Confezioni d’autore”: 500 box raffiguranti un’opera di Nik Spatari per promuovere i salumi Dop

Saranno presentate alla stampa venerdì 14 ottobre alle ore 18, a Spezzano della Sila nella cantina “A Grutta” dell’azienda Magna Graecia, piazza Vittorio Veneto, le box “Confezioni d’autore” realizzate dal Consorzio di tutela dei salumi di Calabria Dop per favorire un’immagine positiva del territorio attraverso il connubio arte e gastronomia, capace di trasmettere il senso e il valore di secoli di tradizioni e di far riaffiorare la relazione tra cibo e arte.

Le confezioni, serigrafate e numerate, raffigurano l’opera d’arte denominata ‘Ultima cena’ di Nik Spatari, artista, architetto, scultore, pittore, e creatore del MuSaBa, scomparso nell’agosto del 2020. L’opera realizzata nel 2010 è una straordinaria rappresentazione geometrica di uno dei momenti topici della cultura cristiana. Il progetto artistico nasce per volontà della presidente del Consorzio Stefania Rota in accordo con Hiske Maas, compagna d’arte e di vita di Nik Spatari, che hanno scelto come progetto grafico un’opera che si ispira al leitmotiv di tutta la produzione artistica di Spatari: “preservare la storia, le testimonianze del passato, collegandola al presente, perché il contemporaneo è ciò che più interessa”.

«Questa idea di packaging doveva essere presenta già da tempo – spiega la presidente del Consorzio Stefania Rota – ma purtroppo la pandemia ha bruscamente fermato ogni progetto. Tutto questo per il Consorzio si configura come importante veicolo informativo, perché il cibo ha un legame profondo con la storia e le tradizioni dei territori. I nostri prodotti di qualità, abbinati al valore delle opere degli artisti locali, diventano straordinaria occasione per raccogliere e promuovere una grande eredità culturale. Il cibo diventa così, ancora una volta, un mezzo per conoscere, condividere e confrontarsi. Il Consorzio svolge prevalentemente attività di promozione, informazione e comunicazione finalizzate alla valorizzazione delle sue Dop. Il nostro claim, infatti, è ‘Buoni secondo natura’, cioè cibo genuino che rappresenta pienamente il valore del nostro territorio, restituendo un’immagine positiva di una Calabria, bella, sana e vivace».

Nel corso della presentazione sarà proiettato un video inviato da Hiske Maas, che a Mammola (Rc) porta avanti il Parco Museo Santa Barbara – MuSaBa, che ha concesso a titolo gratuito l’utilizzo dell’opera di Spatari. Il Consorzio ha comunque sostenuto, con fondi propri, il MuSaBa, perché ritiene fondamentale non disperdere quanto negli anni la coppia di artisti ha realizzato per la Calabria.

Alcune box verranno consegnate anche ai produttori afferenti al Consorzio che le utilizzeranno per la presentazione di pregio dei loro prodotti. La realizzazione delle box è finanziata dal FEASR Misura 3.2.1 del PSR Calabria 2014/2020 (Reg. Ue 1305/2013). Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio di Tutela Salumi di Calabria DOP. Autorità di Gestione Responsabile: AdG PSR Regione Calabria – Dip. Agricoltura e Risorse Agroalimentari. “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria. Iniziativa finanziata dal FEASR- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”.

Alla fine della presentazione sarà offerta una degustazione di salumi Dop abbinati ai vini della Cantina Magna Graecia.