Tonno Callipo maschile, Zangari si presenta: “Spero in una stagione ricca di emozioni positive”

Altro innesto per la Tonno Callipo maschile, che ha iniziato la preparazione precampionato lo scorso 2 settembre in vista dell’inizio campionato fissato il 26 ottobre a Letojanni.

Da qualche giorno si è aggregato al roster di prima squadra lo schiacciatore Raffaele Zangari, nativo di Cinquefrondi e 21 anni compiuti lo scorso 8 agosto. Precedente militanza con la Jolly Cinquefrondi e la Franco Tigano Palmi, dove ha maturato esperienze importanti che hanno contribuito alla sua formazione tecnico-fisica. Un prospetto interessante per coach Piccioni, che amplia così la batteria di elementi in posto-4 formata da Mille, Pisani e Augugliaro.

Ovviamente contento di intraprendere questa nuova avventura, Zangari di poche parole preferisce evidentemente far parlare il campo, entusiasta di trovarsi in una realtà così importante e blasonata. “Ho accettato – spiega – perché già ammirare, in passato, le gesta della Tonno Callipo in Superlega era un orgoglio per noi calabresi. Ora invece, mi trovo ad indossarla quella gloriosa casacca giallorossa, per cui potete ben immaginare la mia felicità. Ciò perché la Tonno Callipo da sempre rappresenta un punto di riferimento per la pallavolo del Sud Italia, dando la possibilità ai tanti giovani calabresi che vogliono sognare i taraflex prestigiosi del volley nazionale, di cimentarsi in questa avventura ed appunto desiderare di arrivare in alto.”