Reggina, i convocati di Pergolizzi per la trasferta a Sant’Agata: out Dall’Oglio

La Reggina ha reso nota la lista dei convocati, diramata dall’allenatore Rosario Pergolizzi per il match esterno contro il Sant’Agata. Jacopo Dall’Oglio non prenderà parte al terzo turno del campionato di Serie D, in programma domenica alle 15:00, causa infortunio. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Lazar, Martinez

Difensori: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Malara, Mariano, Vesprini

Centrocampisti: Ba, Barillà, Forciniti, Laaribi, Porcino, Salandria, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Rajkovic, Renelus