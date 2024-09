Skiroll, sul Monte Gimmella in palio il titolo di campione regionale

Nuovo appuntamento per i fondisti del comitato FISI Calabro Lucano.

Domenica 22 settembre a partire dalle 10.30, sulla strada provinciale Castelsilano-Monte Gimmella, nel territorio situato fra le province di Crotone e Cosenza, si svolgerà la 4° Skiroll Cup Monte Gimmella, competizione valevole per l’assegnazione dei titoli di campione regionale di skiroll in Tecnica Classica in salita.

La gara è aperta a tutte le categorie – U8 m/f, U10 m/f, U12m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF – con partenza individuale e percorso differenziato fino alla lunghezza massima di 5,5 km.

La competizione è disciplinata dal Regolamento Tecnico Federale (sezione skiroll) e dell’Agenda degli Sport Invernali per quanto concerne le procedure comuni alle discipline federali e alle specifiche condivise con lo sci di fondo.

L’organizzazione è a cura dello sci club Montenero di San Giovanni in Fiore in condivisione con il Comitato FISI Calabro Lucano. Una sfida fra gli atleti degli sci club della Calabria e della Basilicata, inserita nel calendario agonistico federale, utile alla preparazione per i campionati nazionali.