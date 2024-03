Colpo della New Hospital Pallavolo Paola: vittoria a Vibo contro Todo 2-3

Sabato la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato in trasferta a Vibo Valentia contro Todo. La compagine paolana dopo un match a dir poco pirotecnico ha avuto la meglio sulla squadra di casa per 2-3 con in seguenti parziali: 22- 25; 25-12; 23- 25; 25- 23; 14-16.

Come si evince dai parziali dei set (eccetto nel secondo) è stata una vera lotta senza quartiere con capovolgimenti di fronte fino all’ultimo pallone. La New Hospital Pallavolo Paola grazie ai 2 punti sudati e conquistati resta al decimo posto in classifica generale con tre punti di vantaggio su Sensation Gioiosa Ionica (ha perso a Caltanissetta 3-0 contro Traina).

Veniamo all’analisi della partita.

Primo set: la posta in palio è alta nessuna squadra riesce a spiccare il volo tanto nervosismo e imprecisioni per buona parte del set. Time out su 16-17. La New Hospital Pallavolo Paola cerca il primo allungo (17-20). Altri due time out in rapida successione per riordinare le idee e spezzare il gioco. La New Hospital preme sull’acceleratore e osando grazie a diverse giocate individuali porta a casa il set: 22-25.

Secondo set: Todo torna in campo più convinta. Mister Neri corre ai ripari: prima chiama un time out sull’8-4 poi effettua due cambi: Stancato al posto di Raschellà e a seguire Gianni al posto di Cuzzola. New Hospital in difficoltà, Todo ne approfitta e si porta sul +10 (19-9) per poi chiudere il set con un vantaggio ancora più cospicuo: 25-12.

Terzo set New Hospital sin dalle prime battute controlla Todo. Grande equilibrio per quasi tutta la partita con vantaggi minimi da una parte e dall’altra. La New Hospital spreca diverse occasioni per prendere il largo ma Todo non ne approfitta. Time out 22-23, batti e ribatti da cardio palma con la squadra ospite che si porta a casa il set 23-25

Quarto set: Todo scende in campo caparbia e decisa (6-2). Todo quasi sempre in vantaggio ma la New Hospital non molla. Si gioca punto a punto. Altro set thriller time out Neri sul 22-20 e un altro ancora a stretto giro sul 23-22. Questa volta Todo sfrutta alcune imprecisioni e vince il set 25-23.

Quinto set: Paola parte decisa (1-4) sa che non può permettersi di sciupare una ghiotta occasione per dare un segnale importante alle dirette concorrenti in chiave salvezza. Si gioca punto a punto (10-10). Time out drammatico sul 13-14. Giocatrici e tifosi senza un attimo di respiro ma alla fine la New Hospital Pallavolo Paola porta a casa il set e i due punti: 14-16

Da segnalare una prestazione maiuscola di Gabriella Mercanti nei momenti importanti è stata l’asso nella manica della formazione paolana. La compagine di Mister Neri ha giocato bene a muro e nei momenti più complicati dell’incontro ognuna delle pallavoliste ha contribuito dando il massimo. Ora testa al prossimo avversario: sabato 23 marzo al palazzetto Tonino Maiorano arriva Volley Catania.