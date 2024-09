Reggina, ufficiale: il portiere Lumia rescinde il contratto

Dopo aver giocato titolare sia in Coppa Italia che al primo turno di campionato, il portiere Lumia classe 2004 ha rescisso il contratto con la Reggina. A questo punto è probabile che domenica, per il big match contro la Scafatese, possa essere utilizzato l’over Martinez tra i pali. Di seguito la nota apparsa sul sito ufficiale della Reggina:

AS Reggina 1914 comunica che su espressa richiesta del calciatore Giuseppe Lumia, si è provveduto alla risoluzione consensuale del contratto.

“Ringrazio tutta la società, il mister e tutto lo staff tecnico per l’opportunità concessami, ma esigenze personali e familiari mi spingono ad avvicinarmi a casa per proseguire l’attività agonistica. Ringrazio Reggio per l’ospitalità e i tifosi per il sostegno e auguro loro le migliori fortune”, queste le dichiarazioni di Giuseppe Lumia.

Il Club ringrazia Giuseppe per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.