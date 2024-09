Calcio giovanile, Trofeo della Sila: otto squadre al via nella categoria Giovanissimi

Il Trofeo della Sila non lascia ma anzi raddoppia. Dopo le emozioni vissute lo scorso weekend, con ben 23 squadre presenti suddivise in cinque categorie dal 2012 sino al 2016, il torneo calabrese vivrà un secondo fine settimana all’insegna della sana competizione sportiva.

L’ottava edizione della manifestazione silana, infatti, sarà caratterizzata anche da un’attesissima due giorni dedicata alla categoria Under 15.

La location del campo sportivo di Moccone, infatti, ospiterà otto compagini che si sfideranno per poter conquistare il trofeo nella finalissima in programma domenica 15 settembre. Ai nastri di partenza ci saranno società provenienti dalla Sicilia, in particolare dalla provincia di Catania oltre alle compagini appartenenti ai territori di Reggio Calabria, Cosenza e Crotone. Come detto, il torneo si articolerà a partire da una fase a gironi.

Nel raggruppamento A sono state inserite FC Crotone, FC Marca, Faradomus ed Accademia Granata RC. Quest’ultima società sarà presente con ben due gruppi che faranno parte anche del girone B insieme alla Pro Cosenza, alla Katane Soccer ed al Rende New Generation.

A partire dalla mattinata di sabato 14 settembre si svilupperà un ricco programma di gare caratterizzate da due tempi da 22 minuti ciascuno.

Oltre all’aspetto puramente sportivo e competitivo, l’ottava edizione del “Trofeo della Sila” rappresenta anche la giusta occasione, per le società presenti, di testare i progressi prima dell’inizio ufficiale dei rispettivi campionati d’appartenenza.

In un contesto all’insegna del relax, delle temperature ideali e della riscoperta di splendide location naturali, il team organizzativo di Tornei Giovanili Sicilia, nelle persone di Davide Cicero e Francesco Casicci, ha voluto volgere lo sguardo anche futuro prossimo: “Siamo soddisfatti per aver inaugurato nel miglior modo possibile la nuova stagione con questi due weekend consecutivi in Sila. Stiamo pianificando un ricco calendario di eventi che possa abbracciare tutto il Sud Italia con un occhio di riguardo alla nostra Sicilia. Questi sono i primi passi verso un mese di novembre che ci vedrà assoluti protagonisti con dei tornei davvero importanti. Tra i nostri obiettivi principali c’è quello di radicarci sempre di più sul territorio”.