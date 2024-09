Al via la nuova stagione sportiva targa ASC Calabria e Reggio Calabria

Settore arbitrale ASC Calabria, fortemente voluta dal Consiglio Regionale ASC Calabria per il grande il lavoro svolto nelle passate stagioni ed a cui è giunto un forte ringraziamento da parte mia e di tutta la Giunta per la qualità, la dedizione ed attenzione ai dettagli, svolgendo un ruolo cruciale nel raggiungimento dei nostri obiettivi. I tecnici Francesco Torcasio e Francesco Luvarà sono stati confermati per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni come Organo Tecnico del settore arbitri A.S.C. Calabria per il prossimo biennio e, rispettivamente, quali organi tecnici al settore arbitrale per il Comitato di Catanzaro e Comitato di Reggio Calabria. I responsabili per lo sviluppo del settore calcio giovanile e crescita territoriale Asc Calabria, Francesco Pavonessa su Crotone e Provincia e Angelo Milanese su Cosenza e Rende. Fabrizio Perna per lo sviluppo di Asc Cosenza. Enrico Idone Responsabile Pallavolo Regionale ASC. Pia A. F. Basile Responsabile Regionale Pallacanestro ASC, affiancata dall’insostituibile Giovanni Simone Responsabile Provinciale Pallacanestro ASC. Il lavoro svolto da ciascun Responsabile per ogni diverso settore sportivo ha contribuito a creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante. Seguiranno i nominativi delle altre figure esperte, che successivamente saranno comunicate, cui saranno affidati anche i diversi corsi di formazione di altissimo livello.”

Per ultimo, ma non per importanza, bisogna rammentare che ASC Reggio Calabria è vicina alle proprie associazioni affiliate o prossime affiliate, per affiancarle e consigliarle in ambito sportivo, in termini di servizi, corsi di formazione, eventi sportivi e, soprattutto, assistenza legale e fiscale, affiancamento per bandi e richieste contributi, aggiornamenti sulle nuove normative.

