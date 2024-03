Ex Reggina: miglior prestazione stagionale per Rivas nel 3-0 dell’Hatayspor sul Samsunspor

Un assist e poi un gol. Rigoberto Rivas si è rivelato decisivo nel 30° turno del massimo campionato turco, nella vittoria del suo Hatayspor contro il Samsunspor in un importante scontro salvezza. Si tratta del terzo assist e del quinto gol in stagione per l’ex Reggina, utilizzato nel ruolo in cui si trova meglio: ossia da mezzapunta destra, dove lo posizionava anche il mister Marco Baroni nel 2021.

Rivas è stato richiesto a gennaio sempre in Turchia, dal blasonato Besiktas. Ma la valutazione di 3 milioni fissata dall’Hatayspor, che ha preso l’honduregno gratis dopo la mancata iscrizione della Reggina in Serie B, ha stoppato l’affare. Qui il link con le migliori azioni di Rigoberto Rivas nell’ultimo match.