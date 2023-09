Ripartenza Reggina, la rimonta dell’outsider: La Fenice in cima alle preferenze del Comune

La decisione ufficiale avverrà venerdì, ma le idee sembrano abbastanza chiare. Paolo Brunetti, sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, ha vagliato assieme ad una commissione ad hoc le tre proposte arrivate per la creazione di una nuova società dopo la mancata ammissione della Reggina in Serie B. Entro l’11 settembre, andrà ottenuto un titolo sportivo di Serie D con un nuovo nome.

Agendo in silenzio, l’università telematica La Fenice è riuscita a proporre il piano più articolato e convincente, considerando la richiesta base triennale da parte del Comune. Ultima notte di riflessione, che servirà a Brunetti per prendere la decisione fondamentale: o un anno sabbatico, oppure la presentazione in Figc della domanda di ammissione in sovrannumero da parte della Fenice Amaranto.

p.f.