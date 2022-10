La prima uscita di Matteo Salvini da neo ministro delle Infrastrutture: “Faremo partire i lavori per il Ponte sullo Stretto”

“Dopo 50 anni riusciremo a far partire i cantieri e i lavori del ponte dello Stretto“. Matteo Salvini non ha perso tempo: la sua prima uscita da neo ministro delle Infrastrutture del Governo Meloni è rivolta alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Il leader della Lega, intervistato da Rtl, ha indicato il Ponte sullo Stretto come una priorità. “Serve anche l’alta velocità” in Sicilia e in Calabria, ha aggiunto Salvini. “Un altro esempio è la Gronda di Genova”.

“Già da domani sono in ufficio per studiare i dossier”, ha affermato il ministro.