20enne picchiato a Crotone, il videomessaggio di Sinisa Mihajlovic per Davide: “Svegliati presto, ti aspettiamo allo stadio”

“Noi tutti tifiamo per te, speriamo che ti svegli il prima possibile. Sono convinto che andrà tutto bene. Quando starai meglio, sarai mio ospite a Casteldebole e allo stadio”. Così, in un videomessaggio, Sinisa Mihajilovic si è rivolto a Davide Ferriero, il ragazzo di 20 anni, vittima di un brutale pestaggio a Crotone.

Il ragazzo si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

L’allenatore del Bologna, di cui Davide è tifoso, ha voluto mandare un messaggio al giovane: “Ciao Davide, so purtroppo quello che ti è successo, mi dispiace molto, ma nella vita trovi spesso persone stupide e violente che pensano di risolvere tutto con la forza. Ma la vita non funziona così. So che sei in ospedale, so che sei un grande tifoso del Bologna. Noi tutti tifiamo per te, speriamo che ti svegli il prima possibile. Quando starai meglio sarai mio ospite a Casteldebole, agli allenamenti, e allo stadio”